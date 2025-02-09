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  • Постекоглу о вылете из Кубка Англии: «У «Тоттенхэма» не было 11 игроков основы. У любой команды возникли бы трудности, а мы справляемся с этим уже 2,5 месяца»
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Постекоглу о вылете из Кубка Англии: «У «Тоттенхэма» не было 11 игроков основы. У любой команды возникли бы трудности, а мы справляемся с этим уже 2,5 месяца»

Эндж Постекоглу прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Кубка Англии.

«Шпоры» уступили «Астон Вилле» в 4-м раунде турнира (1:2).

«На самом деле, ничего не меняется. У нас теперь будет пару недель без игр посреди недели. Эта команда проделала невероятную работу за последние два с половиной месяца. Не могу не похвалить игроков – они играли по два раза в неделю с ноября. Теперь у них будет возможность перезагрузиться и мощно завершить сезон.

Еврокубки для нас все еще очень важны, мы на хорошей позиции, и надеемся вернуть некоторых игроков в ближайшие две недели. Возвращение игроков нам сильно поможет. Сегодня у нас отсутствовало 11 игроков основы. Если убрать такое количество футболистов из любого состава хотя бы на один матч, команда будет испытывать трудности, а мы справляемся с этим уже два с половиной месяца.

Парни выходят на поле и выкладываются по полной. Было бы намного лучше, если бы у них была поддержка», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoЭндж Постекоглу
logoКубок Англии
logoАстон Вилла
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