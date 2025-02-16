Невилл о тактике «МЮ»: «Дыры в полузащите между Бруну и Каземиро – это безумие и нарушение футбольных правил. Такого безобразия не увидишь даже у команд U9»

Гари Невилл раскритиковал тактические находки Рубена Аморима.

«Такое расстояние между двумя центральными полузащитниками не может быть правильным. Посмотрите, где Каземиро, а где Бруну Фернандеш . Это нарушает все футбольные правила. Абсолютное безумие.

«МЮ» может победить сегодня, может забить, но я должен сказать о том, что структура команды ужасна.

Дыры в полузащите между Бруну и Каземиро – это часть тактики, их об этом попросили. Бруну попросили смещаться в сторону фланга, и это неправильно. Бруну играет правого вингера, между центральными полузащитниками пропасть, это безобразие. Такого не увидишь даже у команд U9 или U10», – сказал в эфире Sky Sports бывший защитник «Манчестер Юнайтед », обсуждая игру манкунианцев с «Тоттенхэмом ».