Невилл о тактике «МЮ»: «Дыры в полузащите между Бруну и Каземиро – это безумие и нарушение футбольных правил. Такого безобразия не увидишь даже у команд U9»
Гари Невилл раскритиковал тактические находки Рубена Аморима.
«Такое расстояние между двумя центральными полузащитниками не может быть правильным. Посмотрите, где Каземиро, а где Бруну Фернандеш. Это нарушает все футбольные правила. Абсолютное безумие.
«МЮ» может победить сегодня, может забить, но я должен сказать о том, что структура команды ужасна.
Дыры в полузащите между Бруну и Каземиро – это часть тактики, их об этом попросили. Бруну попросили смещаться в сторону фланга, и это неправильно. Бруну играет правого вингера, между центральными полузащитниками пропасть, это безобразие. Такого не увидишь даже у команд U9 или U10», – сказал в эфире Sky Sports бывший защитник «Манчестер Юнайтед», обсуждая игру манкунианцев с «Тоттенхэмом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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