Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Леви перед матчем с «МЮ». Они прошли маршем с баннерами: «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен», «Леви – вон»

Фанаты «Тоттенхэма» провели акцию протеста против Дэниэла Леви перед матчем АПЛ.

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед » в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

На эту минуту лондонская команда занимает 15-е место в таблице и выбыла из обоих английских кубковых турниров. Клуб не попадал в топ-3 АПЛ по итогам сезона с 2018 года, последний трофей с учетом всех турниров был взят 17 лет назад – Кубок английской лиги в 2008-м.

Сообщалось , что эта акция против главы «шпор», организованная группой фанатов Change for Tottenham, станет самым большим протестом фанатов за 24-летнюю работу Леви в клубе.

До игры болельщики прошли маршем и пронесли баннеры с надписями и изображениями Леви. На баннерах среди прочих были такие послания: «Мы хотим вернуть наш клуб. Леви – вон», «Мы хотим, чтобы Леви ушел», «Мы играем ради славы, Леви играет во имя жадности», «24 года, 16 тренеров, 1 трофей, пришло время для перемен».

Также был стилизован известный мем со смертью с косой, которая стучит в двери. На нем Леви в образе смерти уже оставил позади себя кровавые следы и двери «прошлое», «настоящее», «культура» и стучит в дверь с надписью «будущее».

Также ожидается сидячая забастовка фанатов на южной трибуне «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум » на протяжении всего матча.

Фото: x.com/ChangeForSpurs , x.com/JacobsBen

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