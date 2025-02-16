У «МЮ» только 1 гол в 1-м тайме за 16 последних матчей – Бруну забил с пенальти «Брайтону» 19 января
«Манчестер Юнайтед» забил только один гол в первом тайме за 16 последних матчей.
«Тоттенхэм» дома обыгрывает «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм) в рамках 25-го тура АПЛ.
За последние 16 игр во всех турнирах «МЮ» ни разу не забил с игры в первых таймах, а единственный гол в первые 45 минут на этом отрезке пришелся на домашнее поражение от «Брайтона» (1:3) – 19 января хавбек Бруну Фернандеш реализовал пенальти на 23-й минуте.
Если «Тоттенхэм» выиграет, «Юнайтед» опустится на 15-е место в таблице.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
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