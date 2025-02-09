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  • Кечинов о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Такие дорогостоящие покупки в нынешних реалиях – не очень правильно, но Угальде нужна конкуренция» 
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Кечинов о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Такие дорогостоящие покупки в нынешних реалиях – не очень правильно, но Угальде нужна конкуренция» 

Валерий Кечинов оценил переход Ливая Гарсии в «Спартак».

На днях красно-белые купили форварда у АЕК за 20 млн евро.

— В реалиях нынешнего времени делать такие дорогостоящие покупки, наверное, не очень правильно. Но Угальде впереди нужна конкуренция, и за такие деньги, наверное, это должен быть очень-очень хороший. Мы видим, что он более фактурный, чем Угальде, у него хорошая левая нога, он здорово играет головой, гибкий и пластичный для своего роста. И будем надеяться, что техничный. А самое главное, чтобы был такой же забивной, как Угальде.

— Можно ли теперь от «Спартака» ожидать классической 4-4-2 с ними двумя впереди?

— Легко. Мы видели, что Станкович в этом сезоне уже приходил к этой схеме, когда центрфорварда играл Николсон, а Угальде смещался чуть влево. Но я не думаю, что это для него такая большая проблема — его можно использовать везде, потому что он как ртуть, такой блуждающий форвард. 

Например, когда с одним нападающим что-то не получается, вполне можно использовать эту вторую схему. Мне кажется, это будет очень даже неплохо. Но, конечно, главному тренеру придется поломать голову, как их использовать вместе. Хотя это приятная головная боль, когда у тебя в обойме столько качественных футболистов, – сказал бывший нападающий «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛивай Гарсия
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Кечинов
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