Фанаты «Тоттенхэма» организуют демонстрацию против Леви и сидячую забастовку на трибуне на игре с «МЮ»: «Дэниэл убивает некогда великий клуб ради улучшения своего благосостояния»

Болельщики «Тоттенхэма» планируют масштабный протест против руководителя клуба.

Как пишет Daily Mail, Дэниэл Леви может столкнуться с самым большим протестом фанатов за свою 24-летнюю работу в клубе. Акция запланирована перед матчем с «Манчестер Юнайтед » в воскресенье.

Отмечается, что разочарование главой «Тоттенхэма » усилилось в последние недели, поскольку клуб занимает 14-е место в АПЛ и выбыл из обоих английских кубковых турниров.

Ожидается, что сотни людей придут на демонстрацию, организованную группой фанатов Change for Tottenham, которым «надоел упадок клуба» при Леви.

Протестующие планируют провести марш перед игрой, а затем устроить сидячую забастовку на южной трибуне домашнего стадиона на все время матча.

«Вы убиваете некогда великий футбольный клуб, чтобы улучшить собственное благосостояние. Мы, болельщики, заслуживаем права голоса, а мы, похоже, сидим сложа руки и позволяем клубу медленно утрачивать свою сущность», – сказал в интервью GB News представитель фан-группы Джек Кофлан.