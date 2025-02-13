  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Катарский консорциум хочет купить «Тоттенхэм». Леви будет предложен долгострочный контракт исполнительного директора
16

Катарский консорциум хочет купить «Тоттенхэм». Леви будет предложен долгострочный контракт исполнительного директора

Катарцы намерены купить «Тоттенхэм».

По информации The Guardian, группа катарских инвесторов стремится получить контроль над клубом. Предлагаемое поглощение может пройти в формате поэтапного выкупа.

Личности катарцев неизвестны, но источники сообщают, что это частные лица, а не государственная структура Qatar Sports Investment (QSI) или шейх Джассим, который два года назад пытался купить «Манчестер Юнайтед». 

Тем не менее в клубе настаивают, что в данный момент переговоры о продаже не ведутся.

Утверждается, что в случае покупки, консорциум готов предложить действующему председателю клуба Дэниэлу Леви долгосрочный контракт, чтобы тот продолжил управлять «шпорами» в качестве исполнительного директора. Инвесторы заинтересованы в сохранении его опыта.

Согласно одной из рассматриваемых моделей, Леви будет предложен контракт на управление клубом, который останется в силе, даже если компания Enic, владеющая 86,91% акций «шпор», станет миноритарным акционером.

Леви является ключевой фигурой в «Тоттенхэме» с 2001 года, когда Enic приобрела 29,9% акций у Алана Шугара, а затем получила полный контроль шесть лет спустя.

В последние годы Леви вел переговоры с несколькими катарскими структурами, но сделки так и не были заключены. В 2016 году «шпоры» обсуждали с QSI соглашение о правах на название нового стадиона, а два года назад QSI обращалась к клубу по вопросу приобретения миноритарного пакета акций.

С 2022 года Enic и «Тоттенхэм» контролируются семейным трастом миллиардера Джо Льюиса.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
logoпремьер-лига Англия
бизнес
logoДэниэл Леви
logoТоттенхэм
logoвысшая лига Катар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» невозможно понять с начала сезона – нет самобытности, идей и понимания, как играть с организованным соперником. Хорошо, что в 1-м тайме пропустили только один гол». Бобан о 0:1 с «Фейеноордом»
414 минут назад
Карл III посетил базу и стадион «Тоттенхэма». Королю подарили копию золотого петушка и мяч с матча НФЛ в Лондоне
716 минут назадФото
Немецкая футбольная лига и клубы заявили о поддержке демократических ценностей в преддверии парламентских выборов в Германии
1136 минут назад
Чернов о 0:3 с «Зенитом»: «Пусть Соболев немножко порадуется – он каждый год выигрывает Зимний кубок. Делать какие‑то выводы не надо»
639 минут назад
Агенты Винисиуса с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией. Вингер «Реала» еще не определился с будущим, его беспокоит возможный ущерб для репутации в случае перехода (Marca)
4442 минуты назад
Ван Дейк о 2:2 с «Эвертоном»: «Это был их финал кубка. Смириться нелегко, но «Ливерпуль» принимает результат и двигается дальше»
2249 минут назад
Акинфеев о смене поколений в ЦСКА: «Пускай будет по 16 лет всем, но они будут озорные, добрые, чистые головой и всех вынесут»
958 минут назад
«Сирена» в поисках дизайнера с навыками 3D-моделирования для веба. Вместе выведем проекты на новый уровень!
сегодня, 09:00Вакансия
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локо» могут сыграть в турнире Лиги легенд к 80-летию победы в ВОВ. РФС хочет провести его во время ПМЭФ в Петербурге («РБ Спорт»)
13сегодня, 08:53
Та решил перейти в «Барсу», несмотря на более выгодные предложения, в том числе от «Баварии» (Mundo Deportivo)
70сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер «Спартака» по физподготовке Сальсес о Карпине: «Фанатик, постоянно смотрел данные игроков, изучал, проверял. При одном лишнем килограмме на спринте в 10 метров теряешь 10 см»
210 минут назад
«Милан» выглядел как боксер, зажатый в углу, который не может выбраться. Команда показала свои слабости». Галли о 0:1 с «Фейеноордом»
20 минут назад
Гендиректор «Црвены Звезды» о Мимовиче в «Зените»: «Один из лучших молодых правых защитников Европы. Огнен похож на Ивановича в этом возрасте»
331 минуту назад
Джузеппе Росси проведет прощальный матч во Флоренции, будут Фергюсон, Батистута, Тони, Кассано и другие. Форвард завершил карьеру в 2023-м
6сегодня, 08:33
Радимов о Тюкавине: «Хочется, чтобы он был лидером «Динамо». Если Константин не возьмет бразды правления и не начнет спрашивать с иностранцев, ничего у клуба не выйдет»
10сегодня, 08:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
1сегодня, 08:10
Файзуллаев о Хусанове: «Переход в «Ман Сити» — большое событие для Узбекистана. Теперь у «горожан» точно стало больше фанатов»
5сегодня, 07:58
Защитник «Фейеноорда» Ганцко об 1:0 с «Миланом»: «Действовал с Хименесом плотно, а он этого не любит. Заблокировали все, что летело в штрафную»
5сегодня, 07:45
Вьештица о Мимовиче: «Быстро спрогрессировал, и теперь за ним следит вся Европа. В будущем может стать игроком сборной Сербии»
2сегодня, 07:32
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» в гостях у «Гента», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
1сегодня, 07:20
Рекомендуем