Катарский консорциум хочет купить «Тоттенхэм». Леви будет предложен долгострочный контракт исполнительного директора

Катарцы намерены купить «Тоттенхэм».

По информации The Guardian, группа катарских инвесторов стремится получить контроль над клубом. Предлагаемое поглощение может пройти в формате поэтапного выкупа.

Личности катарцев неизвестны, но источники сообщают, что это частные лица, а не государственная структура Qatar Sports Investment (QSI) или шейх Джассим, который два года назад пытался купить «Манчестер Юнайтед».

Тем не менее в клубе настаивают, что в данный момент переговоры о продаже не ведутся.

Утверждается, что в случае покупки, консорциум готов предложить действующему председателю клуба Дэниэлу Леви долгосрочный контракт, чтобы тот продолжил управлять «шпорами» в качестве исполнительного директора. Инвесторы заинтересованы в сохранении его опыта.

Согласно одной из рассматриваемых моделей, Леви будет предложен контракт на управление клубом, который останется в силе, даже если компания Enic, владеющая 86,91% акций «шпор», станет миноритарным акционером.

Леви является ключевой фигурой в «Тоттенхэме » с 2001 года, когда Enic приобрела 29,9% акций у Алана Шугара, а затем получила полный контроль шесть лет спустя.

В последние годы Леви вел переговоры с несколькими катарскими структурами, но сделки так и не были заключены. В 2016 году «шпоры» обсуждали с QSI соглашение о правах на название нового стадиона, а два года назад QSI обращалась к клубу по вопросу приобретения миноритарного пакета акций.

С 2022 года Enic и «Тоттенхэм» контролируются семейным трастом миллиардера Джо Льюиса.