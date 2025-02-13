Катарский консорциум хочет купить «Тоттенхэм». Леви будет предложен долгострочный контракт исполнительного директора
По информации The Guardian, группа катарских инвесторов стремится получить контроль над клубом. Предлагаемое поглощение может пройти в формате поэтапного выкупа.
Личности катарцев неизвестны, но источники сообщают, что это частные лица, а не государственная структура Qatar Sports Investment (QSI) или шейх Джассим, который два года назад пытался купить «Манчестер Юнайтед».
Тем не менее в клубе настаивают, что в данный момент переговоры о продаже не ведутся.
Утверждается, что в случае покупки, консорциум готов предложить действующему председателю клуба Дэниэлу Леви долгосрочный контракт, чтобы тот продолжил управлять «шпорами» в качестве исполнительного директора. Инвесторы заинтересованы в сохранении его опыта.
Согласно одной из рассматриваемых моделей, Леви будет предложен контракт на управление клубом, который останется в силе, даже если компания Enic, владеющая 86,91% акций «шпор», станет миноритарным акционером.
Леви является ключевой фигурой в «Тоттенхэме» с 2001 года, когда Enic приобрела 29,9% акций у Алана Шугара, а затем получила полный контроль шесть лет спустя.
В последние годы Леви вел переговоры с несколькими катарскими структурами, но сделки так и не были заключены. В 2016 году «шпоры» обсуждали с QSI соглашение о правах на название нового стадиона, а два года назад QSI обращалась к клубу по вопросу приобретения миноритарного пакета акций.
С 2022 года Enic и «Тоттенхэм» контролируются семейным трастом миллиардера Джо Льюиса.
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