Валерий Масалитин: «Нашим тренерам тяжело прорваться в топ-чемпионаты. Никто не согласится променять сладкое место в России. Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского»

Валерий Масалитин высказался о российских тренерах и работе в Европе.

Сейчас за пределами России работают в том числе Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа», Китай), Василий Березуцкий («Сабах»), Курбан Бердыев («Туран», оба – чемпионат Азербайджана), Александр Низелик («Фиорентина», чемпионат Италии), Дмитрий Гунько («Урарту», чемпионат Армении).

– Кто‑то из российских тренеров мог бы поработать в хороших европейских командах?

– К сожалению, наши тренеры в этом отношении неконкурентоспособны. Если и будут куда‑то уезжать работать, то только в Белоруссию или Казахстан. Нашим тренерам тяжело прорваться в топовые чемпионаты. Никто из тренеров не согласится променять сладкое место в России на вояж в Европу.

Мы не востребованы там, а здесь наших тренеров все устраивает. Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского. А сегодня все методики мы берём с Запада, приглашаем их тренеров, – сказал экс-игрок ЦСКА.