Валерий Масалитин: «Нашим тренерам тяжело прорваться в топ-чемпионаты. Никто не согласится променять сладкое место в России. Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского»
Сейчас за пределами России работают в том числе Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа», Китай), Василий Березуцкий («Сабах»), Курбан Бердыев («Туран», оба – чемпионат Азербайджана), Александр Низелик («Фиорентина», чемпионат Италии), Дмитрий Гунько («Урарту», чемпионат Армении).
– Кто‑то из российских тренеров мог бы поработать в хороших европейских командах?
– К сожалению, наши тренеры в этом отношении неконкурентоспособны. Если и будут куда‑то уезжать работать, то только в Белоруссию или Казахстан. Нашим тренерам тяжело прорваться в топовые чемпионаты. Никто из тренеров не согласится променять сладкое место в России на вояж в Европу.
Мы не востребованы там, а здесь наших тренеров все устраивает. Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского. А сегодня все методики мы берём с Запада, приглашаем их тренеров, – сказал экс-игрок ЦСКА.
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