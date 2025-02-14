Масалитин о Чалове в ПАОК: «Адаптация затянулась, 4 гола в 30 матчах – очень мало. Игрокам надо думать, прежде чем уезжать. Нужно доказывать свою состоятельность в России»

Валерий Масалитин негативно оценил игру Федора Чалова за ПАОК.

Российский форвард перешел из ЦСКА в греческий клуб в августе 2024 года за 3 млн евро. В этом сезоне он провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

«Адаптация Чалова затянулась. Греки его покупали как основного нападающего, который должен приносить много пользы. Для нападающего четыре мяча в 30 матчах – это очень мало. Понятно, что есть желание поиграть в еврокубках, но главное – выходить в основном составе в новой команде.

Можно слушать гимн Лиги чемпионов, сидя на скамейке. Но хотелось бы, чтобы футболисты думали, прежде чем уезжать. Нужно тренироваться здесь и доказывать свою состоятельность в России. Пока футболист в расцвете сил, он должен приносить большую пользу клубу», – сказал бывший футболист ЦСКА.