Масалитин о Гарсии в «Спартаке»: «Ну какие 20 млн евро за игрока из АЕК? Я понимаю, это был бы молодой игрок из топ-лиги, но тут… Очень странный трансфер»
Валерий Масалитин прокомментировал трансфер Ливая Гарсии в «Спартак».
Московский клуб объявил о подписании нападающего АЕК 7 февраля. Сообщалось, что красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.
«Можно ли назвать трансфер Ливая за 20 млн евро самым странным в зимнее трансферное окно? Пока да, это очень странный трансфер. Именно из-за суммы – ну какие 20 млн евро за игрока из АЕК? Я понимаю, это был бы молодой, перспективный игрок из топ-лиги, но тут…
Понятно, что в каком-то смысле это был вынужденный трансфер, но неужели это единственный вариант? Посмотрим, как он заиграет в «Спартаке», но есть ощущение, что оправдать такую сумму будет очень сложно», – сказал бывший нападающий «Спартака» и ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем