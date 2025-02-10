Масалитин о Гарсии в «Спартаке»: «Ну какие 20 млн евро за игрока из АЕК? Я понимаю, это был бы молодой игрок из топ-лиги, но тут… Очень странный трансфер»

Валерий Масалитин прокомментировал трансфер Ливая Гарсии в «Спартак».

Московский клуб объявил о подписании нападающего АЕК 7 февраля. Сообщалось, что красно-белые заплатят 20 миллионов евро плюс бонусы за футболиста.

«Можно ли назвать трансфер Ливая за 20 млн евро самым странным в зимнее трансферное окно? Пока да, это очень странный трансфер. Именно из-за суммы – ну какие 20 млн евро за игрока из АЕК? Я понимаю, это был бы молодой, перспективный игрок из топ-лиги, но тут…

Понятно, что в каком-то смысле это был вынужденный трансфер, но неужели это единственный вариант? Посмотрим, как он заиграет в «Спартаке», но есть ощущение, что оправдать такую сумму будет очень сложно», – сказал бывший нападающий «Спартака » и ЦСКА.