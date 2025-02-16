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  • Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Команда несет за это ответственность – на нас тратят, но мы не побеждаем, не играем в ЛЧ. Мы признаем это и должны изменить ситуацию»
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Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Команда несет за это ответственность – на нас тратят, но мы не побеждаем, не играем в ЛЧ. Мы признаем это и должны изменить ситуацию»

Рубен Аморим отметил ответственность команды за сокращения в «МЮ».

Ранее стало известно о планах «Манчестер Юнайтед» сократить более ста человек. Прошлым летом клуб уже сократил 250 работников.

«Думаю, для команды, как тренерского штаба, так и игроков, действительно важно не игнорировать это. Люди теряют работу, и мы должны это признать. Самая большая проблема – это команда, потому что на нас тратят деньги, мы не побеждаем, не участвуем в Лиге чемпионов, поэтому доходы уже не те.

Раньше мы много тратили, а теперь нам приходится быть осторожными в расходах. Мы не можем перестроить команду так, как вам бы хотелось. Самая большая проблема – это футбольная команда, потому что мы тратим деньги, но не выигрываем.

Люди теряют работу. Конечно, тяжело ощущать, что их работа зависит от нас, и это влияет на обстановку, поэтому я думаю, что мы не можем это игнорировать. Мы признаем эту проблему, и я хочу сказать, что ответственность за это несет основная команда.

Мы должны это изменить. Первое, что мы должны сделать для этого, – обыграть «Тоттенхэм». Это маленький шаг в попытке помочь этим людям, попытаться не допустить повышения цены на билеты. Мы несем за это ответственность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoРубен Аморим
бизнес
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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