Аморим о выигрыше АПЛ в 2028 году: «МЮ» может все изменить за несколько лет. Мы нацелены на победу в турнире, но сейчас находимся в трудном положении»

Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» нацелен на победу в АПЛ.

Португальскому специалисту задали вопрос о том, реалистична ли задача выиграть турнир в 2028 году.

«Мы говорили об этом, когда я возглавил клуб. Мы нацелены на победу в АПЛ с самого первого дня.

Мы можем все изменить в течение нескольких лет. Но я не знаю точно, сколько это займет времени.

На данный момент мы находимся в трудном положении, но нам нужно сосредоточиться на маленьких шагах», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах.