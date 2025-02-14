Аморим о выигрыше АПЛ в 2028 году: «МЮ» может все изменить за несколько лет. Мы нацелены на победу в турнире, но сейчас находимся в трудном положении»
Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» нацелен на победу в АПЛ.
Португальскому специалисту задали вопрос о том, реалистична ли задача выиграть турнир в 2028 году.
«Мы говорили об этом, когда я возглавил клуб. Мы нацелены на победу в АПЛ с самого первого дня.
Мы можем все изменить в течение нескольких лет. Но я не знаю точно, сколько это займет времени.
На данный момент мы находимся в трудном положении, но нам нужно сосредоточиться на маленьких шагах», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем