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  • Алан Ширер: «Тот «МЮ», на котором мы росли, исчез. Они больше не гиганты. Но Амориму лучше бы не говорить про худший «Юнайтед» в истории»
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Алан Ширер: «Тот «МЮ», на котором мы росли, исчез. Они больше не гиганты. Но Амориму лучше бы не говорить про худший «Юнайтед» в истории»

Алан Ширер критично высказался о «Манчестер Юнайтед».

«Если вы послушаете тренера, он говорит, что это худший «МЮ» в истории, что они такие-то, такие-то и такие-то. Он может быть жестоко откровенен, но лучше бы он не говорил таких вещей. Не уверен, что это вызывает доверие к клубу.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что в данный момент дела на поле обстоят очень плохо. И это был долгий, тяжелый сезон для «Ман Юнайтед».

Он был и будет тяжелым. Особенно с точки зрения правил прибыли и устойчивого развития, того, как они смогут вписаться в правила и потратить кучу денег. Не знаю, как они собираются обойти правила.

Реальность такова, что, несмотря на имя «Манчестер Юнайтед», тот «Ман Юнайтед», на котором мы выросли, против которого я играл на протяжении всей карьеры и который был гигантом, ушел. Они больше не гиганты. И не будут таковыми еще долго.

Не знаю, сколько времени уйдет на исправление ситуации, но до «Ман Юнайтед», против которого я играл и который я знал, им еще очень далеко», – сказал лучший бомбардир в истории АПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАлан Ширер
logoРубен Аморим
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