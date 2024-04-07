Кузяев дал интервью на французском после матча с «Лансом»

Теги Ланс лига 1 Франция Гавр Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев дал послематчевое интервью на французском языке.

Вчера «Гавр» играл на выезде против «Ланса» (1:1) в 28-м туре Лиги 1. Российский полузащитник провел на поле весь матч.

«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится.

Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированы, мотивированны и внимательны», – сказал Кузяев в интервью после окончания матча.

После 28 матчей «Гавр», набравший 28 очков, занимает 14-е место в чемпионате Франции.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл 24 матча в Лиге 1, забив 2 гола и отметившись 2 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.

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34 комментария
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Теперь он может читать Войну и мир без сносок.
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Извините за мой французский - добавил в конце Далер
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Ответ Максим Анаркулов
Очень непростой язык, Кузяев большой молодец) Жаль, что поздно уехал во Францию
Тяжело согласиться с характеристикой «непростой» в отношении французского языка. Значительно проще многих других. Но конечно это никак не умаляет заслуг Далера. Сама по себе задача «выучить язык и говорить на нем» дело требующее много сил, нервов и времени.
+48
-2
+46
консентре и мотивэ😁красавца, Далер
+40
-2
+38
Очень непростой язык, Кузяев большой молодец)
Жаль, что поздно уехал во Францию
+32
-5
+27
- Пардон муа!
- Месье француз?!
- Ну так ептить!
+16
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Неудивительно. Кузя грамотный парень и к делу относится ответственно. Молодец. Ещё плюсов в карму заработал однозначно у болельщиков французских.
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Произношение пока плохое, ошибки есть. Но важно начать говорить, что он и делает
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Ответ Artie Bukko
честно говоря даже не знаю, какой язык проще французского)
Испанский
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Ответ Artie Bukko
честно говоря даже не знаю, какой язык проще французского)
Испанский проще
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Вот каким должен быть лег.
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Ответ Artie Bukko
честно говоря даже не знаю, какой язык проще французского)
Английский там попроще. Во французском роды существительных есть, плюс аccent’ы сохранились.
+3
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+3
молодец, Далер. какие бы ошибки в произношении он не делал, его стремление похвально. Думаю, болелы Гавра зауважают еще больше
+4
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- Бонжур, ёпта!
- Чего, #####?
+2
0
+2
Красавец че, Фернандес, учись!
+2
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Только уважение. в 31 год, понимая, что не будет там долго пылить, вполне сносно обьяснялся. Хотя для тренировок и понимания партнеров хватило бы куда меньшего уровня
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Ответ Максим Анаркулов
Очень непростой язык, Кузяев большой молодец) Жаль, что поздно уехал во Францию
честно говоря даже не знаю, какой язык проще французского)
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Лидер своей команды и отличный человек👍🏻
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Ответ Зелёный гопник
Лидер своей команды и отличный человек👍🏻
Ну не лидер. Да, игрок основы, но прямо лидером его точно не назвать
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Ответ Akmor
Чем же он не прост? Особенно разговорный? Если знаешь английский/испанский/итальянский выучить французский легче легкого.
А так всё-таки надо уже знать какой-то язык, прежде чем учить французский? Это называется легче лёгкого? Там может и в другую сторону это правило работает, знаешь французский - выучить английский/испанский/итальянский легче лёгкого?
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Ответ Nutrikhin Maxim
Мой личный опыт - французский точно сложнее Английского. И разговорную речь понимать очень не просто)) Знание Английского может помочь для понимания грамматики, или бизнес терминологии. Из романских итальянский - просто песня. А если руки свободны, то процентов на 40% вы уже говорите по-итальянски. Если для вас он «легче легкого» - искренне вас поздравляю. У вас есть хорошая предрасположенность к языкам. А «Далеры» страдают)
Изучал английский и немецкий. Немецкий очень легко давался.
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Ответ Хитон
Тяжело согласиться с характеристикой «непростой» в отношении французского языка. Значительно проще многих других. Но конечно это никак не умаляет заслуг Далера. Сама по себе задача «выучить язык и говорить на нем» дело требующее много сил, нервов и времени.
А у тебя какой уровень в простом французском? Какие языки ты считаешь сложнее французского?
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Ответ Akmor
Чем же он не прост? Особенно разговорный? Если знаешь английский/испанский/итальянский выучить французский легче легкого.
Мой личный опыт - французский точно сложнее Английского. И разговорную речь понимать очень не просто))
Знание Английского может помочь для понимания грамматики, или бизнес терминологии.
Из романских итальянский - просто песня. А если руки свободны, то процентов на 40% вы уже говорите по-итальянски.

Если для вас он «легче легкого» - искренне вас поздравляю. У вас есть хорошая предрасположенность к языкам.
А «Далеры» страдают)
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Ответ Ali Aliev
А ему зачем? Ладно ещё французский, но английский вообще ни с селу, ни к городу.
Потому что английский это международный язык номер один в мире, прикинь?
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Ответ Призрак Джона Готти
Присоединяюсь к тем, кто написал про испанский.
ну вот французский видимо второй)
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Ответ Artie Bukko
честно говоря даже не знаю, какой язык проще французского)
Присоединяюсь к тем, кто написал про испанский.
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Ответ Максим Анаркулов
Очень непростой язык, Кузяев большой молодец) Жаль, что поздно уехал во Францию
Чем же он не прост? Особенно разговорный?
Если знаешь английский/испанский/итальянский выучить французский легче легкого.
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Ответ Артем Андреев
Теперь он может читать Войну и мир без сносок.
Зачетище!! :)
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Люди, забывшие свой язык, в угоду западных кураторов, не могут считаться россиянами(с) Винер
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Мсье, же не манж па си жур!
А вообще молодец, конечно у некоторых людей лучше получается освоить иностранный язык, окружающая среда и быт опять же намекают, но для этого нужно как минимум желание.
Не то что некоторые доморощенные россияне, наймиты, мало того что получающие гражданство за красивые глаза, так и напрочь не желающие стараться.
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