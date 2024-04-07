Кузяев дал интервью на французском после матча с «Лансом»

Далер Кузяев дал послематчевое интервью на французском языке.

Вчера « » играл на выезде против «Ланса» (1:1) в 28-м туре Лиги 1. Российский полузащитник провел на поле весь матч.

«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится.

Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированы, мотивированны и внимательны», – сказал в интервью после окончания матча.

После 28 матчей «Гавр», набравший 28 очков, занимает 14-е место в чемпионате Франции.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл 24 матча в Лиге 1, забив 2 гола и отметившись 2 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.