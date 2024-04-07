Кузяев дал интервью на французском после матча с «Лансом»
Далер Кузяев дал послематчевое интервью на французском языке.
Вчера «Гавр» играл на выезде против «Ланса» (1:1) в 28-м туре Лиги 1. Российский полузащитник провел на поле весь матч.
«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится.
Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированы, мотивированны и внимательны», – сказал Кузяев в интервью после окончания матча.
После 28 матчей «Гавр», набравший 28 очков, занимает 14-е место в чемпионате Франции.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл 24 матча в Лиге 1, забив 2 гола и отметившись 2 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.
Жаль, что поздно уехал во Францию
- Месье француз?!
- Ну так ептить!
- Чего, #####?
Знание Английского может помочь для понимания грамматики, или бизнес терминологии.
Из романских итальянский - просто песня. А если руки свободны, то процентов на 40% вы уже говорите по-итальянски.
Если для вас он «легче легкого» - искренне вас поздравляю. У вас есть хорошая предрасположенность к языкам.
А «Далеры» страдают)
Если знаешь английский/испанский/итальянский выучить французский легче легкого.
А вообще молодец, конечно у некоторых людей лучше получается освоить иностранный язык, окружающая среда и быт опять же намекают, но для этого нужно как минимум желание.
Не то что некоторые доморощенные россияне, наймиты, мало того что получающие гражданство за красивые глаза, так и напрочь не желающие стараться.