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Кузьмичев о Сильянове: «99%, что он останется в «Локо». Предложения «Динамо» и «Зенита» их не устроили»

Владимир Кузьмичев рассказал о будущем Александра Сильянова.

«Больше никакие клубы, кроме «Динамо» и «Зенита», им не интересовались. Согласно информации от «Локомотива», те предложения, которые были, их не устроили, поэтому Саша готовится к возобновлению сезона в команде и продолжит там карьеру.

С уверенностью в 99 процентов он останется в «Локомотиве», – сообщил представитель защитника железнодорожников.

В этом сезоне Сильянов провел 24 матча за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Владимир Кузьмичев
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