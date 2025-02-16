Кузьмичев о Сильянове: «99%, что он останется в «Локо». Предложения «Динамо» и «Зенита» их не устроили»

Владимир Кузьмичев рассказал о будущем Александра Сильянова.

«Больше никакие клубы, кроме «Динамо » и «Зенита », им не интересовались. Согласно информации от «Локомотива », те предложения, которые были, их не устроили, поэтому Саша готовится к возобновлению сезона в команде и продолжит там карьеру.

С уверенностью в 99 процентов он останется в «Локомотиве», – сообщил представитель защитника железнодорожников.

В этом сезоне Сильянов провел 24 матча за клуб во всех турнирах. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .