«Динамо» до 7 млн евро улучшило предложение по Сильянову для «Локо» (Metaratings)

«Динамо» улучшило предложение по Александру Сильянову.

Бело-голубые повысили предлагаемую за защитника «Локомотива» сумму до 7 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что «Динамо » предлагало 5 млн евро за 23-летнего игрока. Утверждалось, что «железнодорожники» оценивают игрока в 10 млн .

В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь .

«Зенит» вышел из переговоров по Сильянову. Клуб не устроили требования «Локомотива» (Metaratings)