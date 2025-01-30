«Динамо» до 7 млн евро улучшило предложение по Сильянову для «Локо» (Metaratings)
«Динамо» улучшило предложение по Александру Сильянову.
Бело-голубые повысили предлагаемую за защитника «Локомотива» сумму до 7 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.
Ранее появилась информация о том, что «Динамо» предлагало 5 млн евро за 23-летнего игрока. Утверждалось, что «железнодорожники» оценивают игрока в 10 млн.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сильянов провел 16 матчей и отметился одним результативным пасом. Его статистика – здесь.
«Зенит» вышел из переговоров по Сильянову. Клуб не устроили требования «Локомотива» (Metaratings)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем