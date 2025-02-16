Пеп Гвардиола: «Хусанов очень быстр при переходах, поэтому мы его и купили. Он также слишком агрессивен в единоборствах»

Пеп Гвардиола оценил игру Абдукодира Хусанова.

«Темп Хусанова, когда соперник совершает переходы, – вот почему мы его купили. Он такой быстрый.

Он слишком агрессивен в единоборствах, и когда ты не выигрываешь мяч, то переходишь в другую зону. Все это вопрос времени, и он еще научится», – сказа тренер «Ман Сити».