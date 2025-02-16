Пеп Гвардиола: «Хусанов очень быстр при переходах, поэтому мы его и купили. Он также слишком агрессивен в единоборствах»
Пеп Гвардиола оценил игру Абдукодира Хусанова.
«Темп Хусанова, когда соперник совершает переходы, – вот почему мы его купили. Он такой быстрый.
Он слишком агрессивен в единоборствах, и когда ты не выигрываешь мяч, то переходишь в другую зону. Все это вопрос времени, и он еще научится», – сказа тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем