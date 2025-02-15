Эдерсон про Хусанова в матче с «Ньюкаслом»: «Он сыграл очень хорошо. Абдукодир говорит по-русски, ему трудно общаться с нами, но он слушает нас, старается. Рад за него»

Эдерсон похвалил Абдукодира Хусанова.

Сегодня «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл » со счетом 4:0 в 25-м туре АПЛ .

«Я очень рад за Нико [Гонсалеса ] и особенно за Хусанова на контрасте с его дебютом в матче против «Челси» и несколькими ошибками.

Сегодня он [Хусанов] играл очень, очень хорошо, особенно с учетом того, что он молод, не говорит по-английски и говорит по-русски, ему трудно общаться [с нами]. Но он старается, ходит на уроки [английского], слушает нас, и я очень рад за него.

За Нико тоже. Это очень важная позиция в нашей команде – для построения игры, для возвращения мячей. Он играл очень хорошо сегодня», – сказал вратарь «Манчестер Сити ».