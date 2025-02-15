Эдерсон про Хусанова в матче с «Ньюкаслом»: «Он сыграл очень хорошо. Абдукодир говорит по-русски, ему трудно общаться с нами, но он слушает нас, старается. Рад за него»
Эдерсон похвалил Абдукодира Хусанова.
Сегодня «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» со счетом 4:0 в 25-м туре АПЛ.
«Я очень рад за Нико [Гонсалеса] и особенно за Хусанова на контрасте с его дебютом в матче против «Челси» и несколькими ошибками.
Сегодня он [Хусанов] играл очень, очень хорошо, особенно с учетом того, что он молод, не говорит по-английски и говорит по-русски, ему трудно общаться [с нами]. Но он старается, ходит на уроки [английского], слушает нас, и я очень рад за него.
За Нико тоже. Это очень важная позиция в нашей команде – для построения игры, для возвращения мячей. Он играл очень хорошо сегодня», – сказал вратарь «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
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