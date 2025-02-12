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Черышев о Хусанове: «Его агенты не рассматривали Россию, сказали, что приоритет – Европа. У него было много предложений, 2-3 российских клуба точно»

Дмитрий Черышев рассказал, что Абдукодир Хусанов не рассматривал игру в России.

«Все чаще мы видим, что футболисты из ближней Азии и бывших советский республик попадают в ведущие лиги Европы. Два свежих примера – Абдукодир Хусанов, который уже сыграл два матча за «Манчестер Сити», а 16-летнего казахстанца Дастана Сатпаева подписал «Челси». Можно ли сказать, что это упущение российских клубов? Мы привыкли, что российские клубы плотно работают с Южной Америкой, бывшими странами Югославии. Нужно ли делать больший упор на рынок стран бывшего СССР?

Хорошо, давайте возьмем Хусанова. Сколько предложений из России у него было, когда он выступал в чемпионате Беларуси? С ним работает большое число агентов, было много предложений, в том числе и из России. Два или три клуба точно. Его агенты сами сказали, что мы не рассматриваем Россию, наш приоритет – Европа. Поэтому говорить об этом как об упущении – неправильно. Это не упущение. Он выбрал «Ланс», раскрылся там.

Он мог раскрыться и у нас, но тут нельзя никого винить, мол, клубы не смотрят на игроков из Ближнего Востока. Нет, это не так. Клубы активно смотрят, работают в этом направлении и также ведут переговоры. Просто в конкретной ситуации сразу сказали, что Россию не рассматривают. Посмотрите, сколько у нас и узбекских, и казахских футболистов, которые также присутствуют в РПЛ», – сказал главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев.

Хусанов перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити» в январе за 40 млн евро. 20-летний защитник сыграл за «горожан» два матча и отметился голом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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