Миранчук о голе «Цюриху»: «Адаптация проходит хорошо. Мне было важно выйти в ритм. Нужно еще время, чтобы показывать максимум»
Полузащитник прокомментировал победу над «Цюрихом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии, где он отметился голом.
– Важные три очка. Рад, что выиграли дома перед фанатами. Надеюсь, что эта победа будет вести нас вперед.
– Как оцените гол?
– Я почувствовал, был хороший навес, потом удар. Мяч пришел ко мне, и я забил. Нужно было попасть. Счастлив, что удалось отличиться.
Мне было важно войти в ритм. Во время сборов болел, потом потерял немного времени. Сейчас возвращаюсь в строй, получаю игровые минуты. Чувствую физически и ментально себя лучше. Был долгий процесс понимания того, что хочет тренер. Было не так просто.
Нет такого, что ты приходишь и сразу все начинаешь понимать. Надеюсь, что начал понимать, ха-ха. На тренировках мы разговариваем с ребятами, проживаем моменты. Это помогает! Причем и вне поля. Так что адаптация проходит хорошо. Иногда на тренировках мы пробуем разные схемы. Для меня нет разницы, где играть.
Я готов выступать на любой позиции. Иногда мы играем длинными забросами. Прошу партнеров давать пас на открытого игрока, если есть такая возможность. Эти показывает, что я просто хочу играть с мячом и все. Я сыграл 13 матчей. Мне нужно еще время, чтобы показывать максимум. С женой тоже адаптируемся. Все хорошо здесь, – сказал хавбек «Сьона».
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