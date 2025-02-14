«Потенциал и талант у Батракова выше, чем у Миранчуков. Он гораздо быстрее». Баранник о хавбеках

Дмитрий Баранник считает, что Алексей Батраков талантливее братьев Миранчуков.

«Мне кажется, потенциал и талант у Батракова выше, чем у братьев Миранчуков. Батраков в целом немного другой игрок. Он гораздо быстрее. Алексей Миранчук — это светлая голова, он мог выбирать оригинальные решения на поле, но он никогда не обладал быстротой и резкостью в своих движениях. А у Батракова это как раз есть. Но повторюсь, что они все-таки разные футболисты.

Батраков только в самом начале своего пути. Самое главное, чтобы он продолжал развиваться. Поэтому прибавлять ему еще нужно во всем: в завершении, в объеме работы и в командных действиях. Все лучшие матчи Батракова должны быть еще впереди», — сказал бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива ».

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Батракова 10 голов и 6 ассистов за «Локомотив».