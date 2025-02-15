Антон Миранчук забил «Цюриху». У хавбека 3 (2+1) очка в 4 последних матчах за «Сьон»

Антон Миранчук забил второй гол в чемпионате Швейцарии.

«Сьон » принимает «Цюрих » в 24-м туре швейцарской лиги (2:1, второй тайм).

Российский полузащитник забил второй гол своей команды в этом матче, сыграв на добивании. Это третье результативное действие 29-летнего игрока за 4 последних матча – ранее он поразил ворота «Лугано» (2:3) и сделал ассист в игре с «Серветтом» (3:3).

Подробную статистику Миранчука можно найти здесь .