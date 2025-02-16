Президент «Сьона»: «Миранчук набирает обороты. Рады, что Антон стал забивать»

В «Сьоне» оценили игру Антона Миранчука.

«Мы очень рады, что Антон Миранчук стал забивать за «Сьон». А вчера забил победный гол в важнейшем матче против «Цюриха». Антон набирает обороты», — сказал президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен.

Ранее Миранчук забил победный гол в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха» (1:2).

Антон выступает за «Сьон» с сентября 2024 года.