Президент «Сьона»: «Миранчук набирает обороты. Рады, что Антон стал забивать»
В «Сьоне» оценили игру Антона Миранчука.
«Мы очень рады, что Антон Миранчук стал забивать за «Сьон». А вчера забил победный гол в важнейшем матче против «Цюриха». Антон набирает обороты», — сказал президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен.
Ранее Миранчук забил победный гол в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха» (1:2).
Антон выступает за «Сьон» с сентября 2024 года.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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