Агент Алеррандро: «Форвард приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе объявят в начале недели»
Агент Алеррандро подтвердил, что форвард перейдет в ЦСКА.
Сообщалось, что бразилец выкупит себя у «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро и будет зарабатывать в армейском клубе 1,1 млн в год.
«Алеррандро приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе будет объявлено в начале следующей недели», — сказал Карлос Мейнберг Нето.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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