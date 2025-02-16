Агент Алеррандро: «Форвард приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе объявят в начале недели»

Агент Алеррандро подтвердил, что форвард перейдет в ЦСКА.

Сообщалось , что бразилец выкупит себя у «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро и будет зарабатывать в армейском клубе 1,1 млн в год.

«Алеррандро приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе будет объявлено в начале следующей недели», — сказал Карлос Мейнберг Нето.