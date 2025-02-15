Алеррандро будет получать в ЦСКА 1,1 млн евро в год. Форвард выкупает себя у «РБ Брагантино» за 4,2 млн евро (Иван Карпов)

Алеррандро выкупит свой контракт у «Ред Булл Брагантино».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что нападающий заплатит нынешнему клубу 4,2 млн евро и затем заключит с ЦСКА контракт на 3 года с опцией продления еще на сезон.

В российской команде форвард будет получать 1,1 млн евро в год. 16 февраля он прилетит в Турцию на третьи сборы армейцев. Медосмотр уже пройден.

В 2024 году, выступая за «Виторию», Алеррандро забил 15 голов в 34 играх в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .