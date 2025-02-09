ЦСКА закрывает сделки по Лоррану и Алеррандро. Представители клуба находятся в Бразилии (Вене Касагранде)
ЦСКА завершает переходы Лоррана и Алеррандро.
Как сообщает журналист Вене Касагранде, представители московского клуба находятся в Сан-Паулу, где работают над завершением сделки по переходу нападающего Алеррандо из «Ред Булл Брагантино».
После этого они отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы закрыть трансфер полузащитника Лоррана из «Фламенго».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Вене Касагранде
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