ЦСКА закрывает сделки по Лоррану и Алеррандро. Представители клуба находятся в Бразилии (Вене Касагранде)

ЦСКА завершает переходы Лоррана и Алеррандро.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, представители московского клуба находятся в Сан-Паулу, где работают над завершением сделки по переходу нападающего Алеррандо из «Ред Булл Брагантино ».

После этого они отправятся в Рио-де-Жанейро, чтобы закрыть трансфер полузащитника Лоррана из «Фламенго ».