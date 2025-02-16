Ковач о 0:2 с «Бохумом»: «Боруссия» сама усложнила себе жизнь индивидуальными ошибками. Мы сыграли недостаточно хорошо»

Нико Ковач оценил поражение от «Бохума» (0:2) в Бундеслиге.

«В таких матчах нужно забивать первым, но мы этого не сделали. Мы сами усложнили себе жизнь индивидуальными ошибками.

В первом тайме мы играли лучше, во втором – хуже. Мы не смогли оказать достаточно давления на «Бохум » и не создали явных моментов. В целом сегодня мы сыграли недостаточно хорошо», – сказал тренер дортмундской «Боруссии ».