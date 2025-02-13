Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Винисиус – 2-й в голосовании

Серу Гирасси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Нападающий дортмундской «Боруссии » забил победный гол и отдал голевую передачу в матче со «Спортингом» (3:0).

Второе место в голосовании занял вингер «Реала » Винисиус Жуниор , сделавший ассист на победный гол в матче с «Манчестер Сити» (3:2).

Третьим стал форвард «Бенфики» Эвангелос Павлидис , забивший победный гол в игре с «Монако» (1:0), четвертым – автор победного гола «Фейеноорда » в ворота «Милана» (1:0) Игор Пайшао.