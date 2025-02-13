Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Винисиус – 2-й в голосовании
Серу Гирасси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Нападающий дортмундской «Боруссии» забил победный гол и отдал голевую передачу в матче со «Спортингом» (3:0).
Второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, сделавший ассист на победный гол в матче с «Манчестер Сити» (3:2).
Третьим стал форвард «Бенфики» Эвангелос Павлидис, забивший победный гол в игре с «Монако» (1:0), четвертым – автор победного гола «Фейеноорда» в ворота «Милана» (1:0) Игор Пайшао.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Лиги чемпионов
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