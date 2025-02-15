«Реал» впервые с 2020 года потерял очки в трех турах Ла Лиги подряд. Тогда тренером был Зидан

У «Реала» худшая серия в Ла Лиге с 2020 года.

Команда Карло Анчелотти сегодня сыграла вничью с «Осасуной» (1:1), а в предыдущих двух турах не сумела обыграть «Эспаньол» (0:1) и «Атлетико» (1:1).

В последний раз мадридцы не могли победить на протяжении трех игр в Ла Лиге осенью 2020 года. Тогда главным тренером был Зинедин Зидан .