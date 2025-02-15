  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» впервые с 2020 года потерял очки в трех турах Ла Лиги подряд. Тогда тренером был Зидан
29

«Реал» впервые с 2020 года потерял очки в трех турах Ла Лиги подряд. Тогда тренером был Зидан

У «Реала» худшая серия в Ла Лиге с 2020 года.

Команда Карло Анчелотти сегодня сыграла вничью с «Осасуной» (1:1), а в предыдущих двух турах не сумела обыграть «Эспаньол» (0:1) и «Атлетико» (1:1).

В последний раз мадридцы не могли победить на протяжении трех игр в Ла Лиге осенью 2020 года. Тогда главным тренером был Зинедин Зидан.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoРеал Мадрид
logoЗинедин Зидан
logoКарло Анчелотти
logoОсасуна
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» принимает «Сельту», «Леганес» и «Алавес» сыграли 3:3
44249 минут назадLive
«Реал» три матча не побеждает в Ла Лиге. «Атлетико» сегодня может опередить команду Анчелотти
72сегодня, 17:11
«Реал» потерял очки – 1:1 с «Осасуной». «Мадрид» играл вдесятером больше тайма после удаления Беллингема
296сегодня, 17:11
Рекомендуем
Главные новости
ТВ «Реала»: «Дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих участвовать в этом фарсе. Они святые и герои»
95 минут назад
Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»
299 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина играет с «Нантом», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы», «Марсель» забил 5 голов «Сент-Этьену»
319 минут назадLive
«Атлетико» остался в меньшинстве на 7-й минуте матча с «Сельтой». Барриос ударил Дурана шипами в голень
3621 минуту назадФото
Гвардиола о 4:0 с «Ньюкаслом»: «Мы вспомнили, кто мы такие, я доволен темпом и интенсивностью в атаке. «Ман Сити» нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в ЛЧ»
1732 минуты назад
Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»
7936 минут назад
Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры
10539 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Дортмунд» уступил «Бохуму»
3249 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл», «Арсенал» победил «Лестер», «Эвертон» против «Кристал Пэлас»
35649 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» принимает «Сельту», «Леганес» и «Алавес» сыграли 3:3
44249 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Эдерсон про Хусанова в матче с «Ньюкаслом»: «Он сыграл очень хорошо. Абдукодир говорит по-русски, ему трудно общаться с нами, но он слушает нас, старается. Рад за него»
25 минут назад
«Монако» – «Нант» – 0:1. Аблин забил на 4-й минуте. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Родриго – 5-й бразилец с 250 матчами за «Реал». У Каземиро – 336, лидирует Марсело – 546
222 минуты назад
У Гасперини 600 очков в Серии А во главе «Аталанты». Больше с одним клубом набирал лишь Аллегри – за два этапа в «Ювентусе»
426 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Катены в матче «Реала» и «Осасуны»: «Такие пенальти никогда не назначают. Это опорная рука»
1046 минут назад
«Байер» – «Бавария». Кейн, Олисе, Мусиала и Виртц играют
33сегодня, 16:37
«Атлетико» – «Сельта» – 0:0. Онлайн-трансляция. Симеоне, Альварес, Гризманн и Дуран играют
849 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Вахдой»
1049 минут назадLive
«Осасуна» победила «Барсу» и сыграла вничью с «Реалом» дома в этом сезоне, взяв 4 из 6 очков
1252 минуты назад
Мармуш набрал 18 очков за хет-трик «Ньюкаслу». Это первые голы полузащитника в «Сити»
253 минуты назадФэнтези
Рекомендуем