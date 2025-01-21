«Атлетико остался в меньшинстве на 25-й минуте матча с «Байером». Барриос после ВАР получил прямую красную за подкат против Мукиеле
«Атлетико» остался в меньшинстве в 1-м тайме матча с «Байером».
В игре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм) Пабло Барриос получил предупреждение за подкат против защитника «Байера» Норди Мукиеле. Однако после просмотра видеоповтора арбитр Давиде Масса изменил решение и на 25-й минуте показал хавбеку «Атлетико» прямую красную карточку.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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