«Атлетико остался в меньшинстве на 25-й минуте матча с «Байером». Барриос после ВАР получил прямую красную за подкат против Мукиеле

«Атлетико» остался в меньшинстве в 1-м тайме матча с «Байером».

В игре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм) Пабло Барриос получил предупреждение за подкат против защитника «Байера » Норди Мукиеле. Однако после просмотра видеоповтора арбитр Давиде Масса изменил решение и на 25-й минуте показал хавбеку «Атлетико » прямую красную карточку.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображение: кадр из трансляции Movistar