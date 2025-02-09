Симеоне о фоле Себальоса в дерби с «Реалом»: «Одни считают, что это красная, другие – что ВАР стоило пересмотреть момент. Арбитр провел хороший матч»

Диего Симеоне оценил работу арбитра в матче с «Реалом».

«Атлетико» сыграл вничью с командой Карло Анчелотти (1:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги .

На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу , который уже успел вынести мяч в подкате.

На 32-й минуте защитник «Реала » Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал эпизод с назначенным пенальти.

«Был похожий эпизод в матче «Атлетик» – «Жирона», и тогда судью тоже вызвали к монитору ВАР. Ситуация была примерно такая же», – сказал Симеоне.

Тренер «Атлетико» отметил, что арбитр в целом провел игру «наилучшим образом, опираясь на свои критерии и решения в ключевые моменты». Также Симеоне высказался об эпизоде с фолом Себальоса.

«Для одних это красная карточка. Или, по крайней мере, момент, который стоило пересмотреть. Для других – нет.

Судья понял его так, как понял, и ВАР не стал вмешиваться, потому что не увидел в этом необходимости», – заявил Симеоне, вновь подчеркнув, что арбитр провел «хороший матч».