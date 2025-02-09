Экс-судья Фернандес о фоле Себальоса на Барриосе в мадридском дерби: «Это не красная – действие произошло на уровне земли»

Экс-судья объяснил, почему Дани Себальос не был удален в матче с «Атлетико».

«Реал » сыграл вничью с «Атлетико » (1:1) в матче 23-го тура Ла Лиги .

На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос наступил на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу , который уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал 28-летнему футболисту желтую карточку.

«Почему ВАР не вмешался в эпизод, когда Себальос наступил на ногу Пабло Барриосу? Потому что действие произошло на уровне земли. Это не красная карточка», – написал бывший рефери Павел Фернандес.

Себальос должен был получить красную за наступ на ногу Барриосу, считает Итурральде: «Он не пытался играть в мяч. ВАР должен был вмешаться, это удаление»