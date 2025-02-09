Экс-судья Фернандес о фоле Себальоса на Барриосе в мадридском дерби: «Это не красная – действие произошло на уровне земли»
Экс-судья объяснил, почему Дани Себальос не был удален в матче с «Атлетико».
«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура Ла Лиги.
На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос наступил на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо показал 28-летнему футболисту желтую карточку.
«Почему ВАР не вмешался в эпизод, когда Себальос наступил на ногу Пабло Барриосу? Потому что действие произошло на уровне земли. Это не красная карточка», – написал бывший рефери Павел Фернандес.
Себальос должен был получить красную за наступ на ногу Барриосу, считает Итурральде: «Он не пытался играть в мяч. ВАР должен был вмешаться, это удаление»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
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