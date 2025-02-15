Мбаппе забил 11 голов в 2025 году. В топ-лигах больше только у Дембеле – 15

В пяти ведущих лигах лишь один футболист забивает чаще Килиана Мбаппе в 2025-м.

Сегодня форвард «Реала » открыл счет в матче с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги . Это его 11-й гол с начала года.

В топ-лигах больше только у вингера «ПСЖ » Усмана Дембеле . Футболист парижан отличился уже 15 раз.