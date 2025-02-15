Мбаппе забил 11 голов в 2025 году. В топ-лигах больше только у Дембеле – 15
В пяти ведущих лигах лишь один футболист забивает чаще Килиана Мбаппе в 2025-м.
Сегодня форвард «Реала» открыл счет в матче с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги. Это его 11-й гол с начала года.
В топ-лигах больше только у вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле. Футболист парижан отличился уже 15 раз.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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