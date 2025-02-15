Мбаппе забил 25 голов в 37 играх за «Реал». Килиан отличился в трех матчах подряд

Килиан Мбаппе забил в третьем матче подряд.

Нападающий «Реала » открыл счет на 15-й минуте матча с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги . Ранее он поразил ворота «Манчестер Сити » в Лиге чемпионов и «Атлетико » в чемпионате.

В общей сложности у француза уже 25 голов в 37 играх в составе мадридцев.

Подробно со статистикой Мбаппе , подписанного летом в качестве свободного агента, можно ознакомиться здесь .