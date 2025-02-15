17

Мбаппе забил 25 голов в 37 играх за «Реал». Килиан отличился в трех матчах подряд

Килиан Мбаппе забил в третьем матче подряд.

Нападающий «Реала» открыл счет на 15-й минуте матча с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги. Ранее он поразил ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и «Атлетико» в чемпионате.

В общей сложности у француза уже 25 голов в 37 играх в составе мадридцев.

Подробно со статистикой Мбаппе, подписанного летом в качестве свободного агента, можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoОсасуна
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус хочет зарабатывать 25 млн евро в год чистыми в «Реале» – на 10 млн больше Мбаппе и Беллингема (Cadena SER)
145вчера, 21:05
Дешам о Мбаппе: «Он полностью восстановился. На Евро было несколько факторов: другой игровой ритм после «ПСЖ» и травма носа»
1вчера, 08:41
Дешам вызовет Мбаппе в сборную Франции в марте: «Он будет в составе. Почему бы ему не быть там?»
1413 февраля, 21:30
Рекомендуем
Главные новости
Итурральде о падении Винисиуса после контакта с Монкайолой: «Если это было в штрафной, это пенальти. Его ударили по ноге»
422 секунды назадФото
Монтеро назначил пенальти в ворота» Реала» после ВАР. Камавинга наступил Будимиру на ногу в штрафной
22 секунды назад
«Осасуна» – «Реал» – 1:1. Онлайн-трансляция. Будимир сравнял с пенальти, Беллингем удален
14410 минут назадLive
«Дортмунд» идет 11-м в таблице Бундеслиги. Команда проиграла оба матча при Коваче в чемпионате – «Штутгарту» и «Бохуму»
512 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Дортмунд» уступил «Бохуму»
1813 минут назад
Мбаппе первым после Роналду и 4-м в XXI веке забил 25 голов в дебютном сезоне за «Реал»
1115 минут назад
Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри» на матче с «Реалом»
2520 минут назад
Мбаппе забил 11 голов в 2025 году. В топ-лигах больше только у Дембеле – 15
628 минут назад
Болельщики «Осасуны» бросали пляжные мячи на поле и скандировали «Пляжный мяч Винисиусу» в матче с «Реалом»
2128 минут назадФото
Беллингем удален после разговора с судьей Монтеро в 1-м тайме игры «Реала» с «Осасуной»
22938 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Сельта». Симеоне, Альварес, Гризманн и Дуран играют
3 минуты назад
Медведев о задаче «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам: «Цель – выиграть, а статистики пускай считают»
1528 минут назад
«Лацио» – «Наполи». Лукаку, Распадори, Мактоминей и Педро играют
34 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» и забил 6 голов самаркандскому, «Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем»
3246 минут назад
«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Команда Гасперини отстает на 4 очка от «Наполи», у которого игра в запасе
46 минут назад
Фермин Лопес: «Я всегда обыгрываю Ямаля в FC 25. Мы много играем в сборной»
48 минут назадИгры
«Аталанта» не смогла забить дома «Кальяри» – 0:0
351 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Раэд» принимает «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Вахдой»
10сегодня, 15:30Live
Коул об игре Нванери против «Лестера»: «Не хочу оказывать давление, но его игра похожа на Месси. Он играет очень уверенно, потрясающий футболист»
9сегодня, 15:29
Кайл Уокер: «Никто не может выиграть матч в одиночку. Может, Месси или Роналду способны на волшебство, но я играл в командах, где нужно быть частью коллектива»
сегодня, 15:20
Рекомендуем