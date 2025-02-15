Мбаппе забил 25 голов в 37 играх за «Реал». Килиан отличился в трех матчах подряд
Килиан Мбаппе забил в третьем матче подряд.
Нападающий «Реала» открыл счет на 15-й минуте матча с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги. Ранее он поразил ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и «Атлетико» в чемпионате.
В общей сложности у француза уже 25 голов в 37 играх в составе мадридцев.
Подробно со статистикой Мбаппе, подписанного летом в качестве свободного агента, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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