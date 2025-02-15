Серия «Арсенала» без поражений в АПЛ продлилась до 15 матчей – впервые со времен Венгера
«Арсенал» не проигрывает в АПЛ с начала ноября.
Сегодня команда Микеля Артеты победила «Лестер» (2:0) в 25-м туре.
Последнее поражение «канониров» в чемпионате было 2 ноября – от «Ньюкасла» (0:1). С тех пор у них 10 побед и 5 ничьих.
Серии из 15 матчей без поражений в лиге у «Арсенала» не было с апреля 2011 года, когда команду тренировал Арсен Венгер.
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