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  • Серия «Арсенала» без поражений в АПЛ продлилась до 15 матчей – впервые со времен Венгера
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Серия «Арсенала» без поражений в АПЛ продлилась до 15 матчей – впервые со времен Венгера

«Арсенал» не проигрывает в АПЛ с начала ноября.

Сегодня команда Микеля Артеты победила «Лестер» (2:0) в 25-м туре.

Последнее поражение «канониров» в чемпионате было 2 ноября – от «Ньюкасла» (0:1). С тех пор у них 10 побед и 5 ничьих.

Серии из 15 матчей без поражений в лиге у «Арсенала» не было с апреля 2011 года, когда команду тренировал Арсен Венгер.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoЛестер
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсен Венгер
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