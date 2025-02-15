Стерлинг не забил ни разу в 10 матчах сезона АПЛ. Заменивший его Мерино сделал дубль «Лестеру»
Рахим Стерлинг продлил безголевую серию в этом сезоне АПЛ.
Вингер «Арсенала» был заменен на 69-й минуте матча 25-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0, второй тайм).
Таким образом, Рахим Стерлинг не забил ни одного гола в 10 играх текущего сезона в АПЛ.
Вместо Стерлинга на поле появился Микель Мерино, который забил гол, отправив мяч головой в дальний угол ворот и открыв счет в матче на 81-й минуте.
На 87-й минуте испанец сделал дубль, замкнув на дальней штанге прострел Леандро Троссарда.
Спортс’’ ведет текстовую трансляцию матча «Лестер» – «Арсенал».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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