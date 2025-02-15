Стерлинг не забил ни разу в 10 матчах сезона АПЛ. Заменивший его Мерино сделал дубль «Лестеру»

Рахим Стерлинг продлил безголевую серию в этом сезоне АПЛ.

Вингер «Арсенала » был заменен на 69-й минуте матча 25-го тура АПЛ против «Лестера » (2:0, второй тайм).

Таким образом, Рахим Стерлинг не забил ни одного гола в 10 играх текущего сезона в АПЛ .

Вместо Стерлинга на поле появился Микель Мерино , который забил гол, отправив мяч головой в дальний угол ворот и открыв счет в матче на 81-й минуте.

На 87-й минуте испанец сделал дубль, замкнув на дальней штанге прострел Леандро Троссарда.

Спортс’’ ведет текстовую трансляцию матча «Лестер» – «Арсенал».