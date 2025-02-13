«Трамп начал наводить порядок в мире – значит, скоро мы с родным флагом и гимном вернемся на международные соревнования». Кавазашвили о сборной России

Анзор Кавазашвили оценил уровень соперников сборной России.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии , 6 июня проведет домашний матч против Нигерии , а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

«Нормальные соперники, играть же с кем-то надо. Если играть не будем, то надо распускать сборную.

Однако сейчас появилось светлое пятно на горизонте. Трамп начал наводить порядок в мире. Значит, скоро мы с родным флагом и гимном вернемся на международные соревнования. Надеюсь, постепенно это будет происходить. Так что сборной надо готовиться.

Нигерия всегда была хорошей командой, про Замбию не много знаю, а про Беларусь и говорить не надо, наши ребята. Я только приветствую соперников», – сказал бывший вратарь сборной СССР.