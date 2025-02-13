«Трамп начал наводить порядок в мире – значит, скоро мы с родным флагом и гимном вернемся на международные соревнования». Кавазашвили о сборной России
Анзор Кавазашвили оценил уровень соперников сборной России.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
«Нормальные соперники, играть же с кем-то надо. Если играть не будем, то надо распускать сборную.
Однако сейчас появилось светлое пятно на горизонте. Трамп начал наводить порядок в мире. Значит, скоро мы с родным флагом и гимном вернемся на международные соревнования. Надеюсь, постепенно это будет происходить. Так что сборной надо готовиться.
Нигерия всегда была хорошей командой, про Замбию не много знаю, а про Беларусь и говорить не надо, наши ребята. Я только приветствую соперников», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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