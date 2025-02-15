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«Краснодар» готов отпустить Сперцяна летом в «Лидс» за 12-13 млн евро («Чемпионат»)

«Краснодар» готов отпустить Эдуарда Сперцяна в «Лидс» летом.

По данным «Чемпионата», российский клуб готов расстаться с футболистом за 12-13 млн евро. 

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но «Краснодар» будет готов принять предложение «Лидса» летом в случае успешного выхода в АПЛ», – сообщил источник.

В этом сезоне Сперцян поучаствовал в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Англия
logoКраснодар
logoЛидс
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