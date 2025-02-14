Александр Мостовой: «Футбольным бизнесом правят нефутбольные люди – блогеры, айтишники, бухгалтеры. Купил игрока за 20 млн, продал за 50, оставил себе 3, 5 туда отправил и отдыхаешь. Кошмар»

Александр Мостовой раскритиковал менеджеров, занимающихся трансферами.

– Ходят слухи, что «Лидс» и «Боруссия» заинтересованы в трансфере Сперцяна летом. Как думаете, он может перейти в один из этих клубов?

– Честно сказать, все возможно. Но я где-то читал, в «Лидсе» говорили, что они не заинтересованы. В футболе, конечно, ничего невозможного нет.

– Сам Сперцян заявляет о желании продолжить карьеру в Европе.

– Ну, конечно. Ему уже давно пора, он в принципе с хорошим футбольным интеллектом. Если он перейдет в Европу, ему там в некоторых качествах нужно прибавлять, потому что в плане мощности и физики ему не хватает. Это видно.

Там, конечно, он сразу прибавит. А так, когда голова светлая, техника хорошая, видение хорошее, ему прибавить еще в физике и можно стать хорошим футболистом.

– На ваш взгляд, за какую стоимость «Краснодару» стоит рассмотреть продажу Сперцяна?

– А вот это вообще непонятно. Сейчас футбольным бизнесом правят нефутбольные люди, как мы говорим, – менеджеры, бизнесмены, бухгалтеры, блогеры, айтишники…

Кого только нет – все в футболе. Одного продают за 120 [миллионов], другого – за 70, третьего – за 80, четвертого – за 60, поэтому здесь что угодно может произойти.

Поверьте мне, если бы все было как раньше, футболом управляли футбольные люди, то, конечно, такого разброса бы не было. Но так как футбол превратился в коммерцию, то все так и зарабатывают на футболе.

Где столько можно будет еще заработать? В футболе, конечно. Купил футболиста за 20, продал за 50. Оставил себе три, пять туда отправил и отдыхаешь (смеется). Кошмар, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Сперцян о Европе: «Я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар». От «Ланса» было самое конкретное предложение. По «ПСЖ» – агент был в Париже, у Сафонова спросили за меня»