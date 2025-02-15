«Челси» рассматривал подписание Касадо в январе. Хавбек хочет остаться в «Барсе», отступные – 100 млн евро
«Челси» изучал возможность подписания Марка Касадо.
Во время зимнего трансферного окна «синие» запрашивали информацию по 21-летнему хавбеку «Барселоны», чтобы узнать вероятность его перехода, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER.
По данным источника, Касадо выразил четкое желание выигрывать титулы в составе каталонского клуба, с которым в июне он продлил контракт до 2028 года с отступными в размере 100 млн евро.
В 30 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету полузащитника 6 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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