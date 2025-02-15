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Роналдо об уходе из «Барсы»: «Это был удар под дых. У них давняя проблема с менеджментом, Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому»

Роналдо негативно высказался о расставании «Барселоны» с бразильскими игроками.

Форвард выступал за каталонский клуб с 1996 по 1997 год. Он рассказал в интервью Ромарио, что, проведя «впечатляющий» сезон, он достиг договоренности о продлении контракта с руководством клуба, но «пять дней спустя» ему сказали, что это невозможно. В итоге он перешел в «Интер».

«У них очень давняя проблема с менеджментом.

Это был удар под дых. Я любил этот город.

Ривалдо, Роналдиньо и Неймар тоже ушли по-плохому. Посмотрите, какую историю создала «Барселона» благодаря большому успеху бразильцев, но в конце концов отношения испортились и закончились очень плохо», – сказал Роналдо.

Отвечая на вопрос, до сих пор ли у «Барселоны» плохое руководство, бразилец уклонился от ответа и ограничился репликой о том, что в «ключевые моменты» клуб принимал решения, которых не ожидало большинство болельщиков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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