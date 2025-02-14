Семак после 3:1 с «Уралом»: «Плохой первый тайм у «Зенита», низкий по уровню и по качеству. Второй – лучше, было много моментов, победили заслуженно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с «Уралом».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:1 в товарищеском матче.

– Сергей Богданович, уверенная победа над «Уралом» 3:1. Какие у вас впечатления после матча?

– Очень плохой первый тайм, низкий по уровню и по качеству. Второй тайм гораздо лучше, было много моментов. Заслуженно победили, хорошие мячи забили, но игру, как я уже сказал, можно разделить: первый тайм плохой, а второй – гораздо лучше.

– Как оцените дебют Огнена Мимовича и в целом его первые дни в составе «Зенита»?

– Конечно же, ему нужно втянуться, понять, какие требования будут, и что он должен делать на футбольном поле. Мы знаем его сильные стороны – хорошая скорость, он крепкий в единоборствах. Будем работать, надеюсь, что Огнен будет прибавлять и конкурировать за место в составе.

– Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и все ли с ним в порядке?

– Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас – оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть.

– Луис Энрике и Нино остались сегодня вне заявки. Как вы оцените их состояние?

– У Луиса Энрике и Нино микроповреждения, но они несерьезные. Надеюсь, что много они не пропустят.

– Если в целом подводить итоги вторых тренировочных сборов, как вы считаете, полноценно ли проделана работа, все ли успешно?

– Пожалуй, то, что мы планировали, мы выполнили. Не так много игроков было в нашем распоряжении, но, слава Богу, что смогли доиграть те матчи, которые у нас были запланированы, и получить адекватную нагрузку для тех игроков, которым мы хотели дать сыграть.

– И по традиции поделитесь, пожалуйста, дальнейшими планами команды.

– Команда отдохнет три дня, а потом начнется наш третий сбор, который мы проведем здесь же, в Абу-Даби. Уже после него мы вернемся в Петербург непосредственно перед официальным матчем против ЦСКА, – сказал главный тренер «Зенита ».