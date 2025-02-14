3

Вендел выложил видео индивидуальной тренировки в Бразилии

Вендел выложил видео индивидуальной тренировки в Бразилии.

Ролик с тренировкой появился в сторис в соцсетях футболиста «Зенита».

Ранее Сергей Семак сообщал, что бразильский хавбек покинул расположение команды и вернулся в Бразилию по семейным обстоятельствам.

В январе «Зенит» объявил, что Вендел будет выступать за команду до конца сезона, после чего перейдет в «Ботафого».

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Вендела
logoВендел
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак после 3:1 с «Уралом»: «Плохой первый тайм у «Зенита», низкий по уровню и по качеству. Второй – лучше, было много моментов, победили заслуженно»
2сегодня, 14:43
«У «Зенита» задача – выиграть РПЛ, за счет воспитанников сложно это сделать. Почему курс на бразильцев должен смущать? Это большие мастера». Артем Симонян о петербуржцах
17вчера, 13:34
Момент дня: Станкович и Семак смотрели «Спартак» – «Зенит» вместе на трибуне. Деян утянул после удаления
2711 февраля, 19:10
«Зенит» забил «Спартаку» 3 гола за 32 минуты финала Winline Зимнего кубка РПЛ
8611 февраля, 17:16
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Когда он начнет забивать в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде»
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
1719 минут назад
«Спартак» и «Ботафого» согласовывают последние детали аренды Медины. Медосмотр – в ближайшее время («Чемпионат»)
2235 минут назад
Рэтклифф хочет видеть в качестве стадиона «МЮ» не аналог «Уэмбли», а «северный «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (The Independent)
1241 минуту назад
Де Брюйне считает, что люди еще не осознали достижения «Ман Сити»: «Может, через 20 лет взглянут по-другому. Сейчас говорят: «Они должны победить». Но это не так просто»
1751 минуту назад
FA выдвинула обвинения в отношении Слота, «Эвертона» и «Ливерпуля» после потасовки в дерби. Они должны предоставить объяснения до среды
3сегодня, 17:46
Игорь Лещук: «Пожил бы в США, но какой‑то недолгий срок, чисто ради опыта. Мне нужно год-два за границей для получения полной картины»
34сегодня, 17:44
Константин Генич: «Спартак» хочет сместить «Зенит» с трона. Возможно, лукойловская перчатка долетит»
46сегодня, 17:17
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
сегодня, 17:00Спецпроект
«Краснодар» согласился продать Сперцяна «Трабзонспору» за 10+ млн евро. Эдуард был готов перейти, но его отговорили в сборной Армении (Taka Gazete)
34сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Брест» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
218 минут назад
«Брайтон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
319 минут назад
Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
419 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Аугсбурга», «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом»
19 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
719 минут назад
Генич о Гарсии в «Спартаке»: «Он мог оказаться в России несколько лет назад. Игрок давно на виду, был в шорт-листах. Отзывы очень приличные по игре за АЕК»
328 минут назад
Пике даст показания по делу о коррупции в RFEF и организации Суперкубка в Саудовской Аравии 14 марта
3сегодня, 17:32
Уокер назвал Деле Алли самым стильным из партнеров, Консейсау – из тренеров: «Пепу тоже нравилось приодеться, и Диаш хорошо поработал над своим стилем за эти годы»
2сегодня, 17:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Аль-Рияд», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Вахдой» в субботу
7сегодня, 17:15Live
Осинькин о Глушенкове: «Они с Карпиным найдут общий язык – один понимает футбол, а другой умеет в него играть. Сборная важнее чемпионата, и Максим – игрок ее уровня»
7сегодня, 17:05
Рекомендуем