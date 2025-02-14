Вендел выложил видео индивидуальной тренировки в Бразилии
Вендел выложил видео индивидуальной тренировки в Бразилии.
Ролик с тренировкой появился в сторис в соцсетях футболиста «Зенита».
Ранее Сергей Семак сообщал, что бразильский хавбек покинул расположение команды и вернулся в Бразилию по семейным обстоятельствам.
В январе «Зенит» объявил, что Вендел будет выступать за команду до конца сезона, после чего перейдет в «Ботафого».
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Вендела
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