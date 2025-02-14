Вендел выложил видео индивидуальной тренировки в Бразилии.

Ролик с тренировкой появился в сторис в соцсетях футболиста «Зенита».

Ранее Сергей Семак сообщал, что бразильский хавбек покинул расположение команды и вернулся в Бразилию по семейным обстоятельствам.

В январе «Зенит» объявил, что Вендел будет выступать за команду до конца сезона, после чего перейдет в «Ботафого».