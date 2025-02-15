16-летний хавбек академии «Баварии» Каишвили о цели на 2025-й: «Получить российский паспорт. Маму никогда не видел, папа умер, когда мне было 8»

Хавбек академии «Баварии» Джамал Каишвили рассказал о желании получить паспорт РФ.

— Как оценишь шансы сыграть за главную команду в 2025 году?

— Я принимаю любой вызов. Конечно, в «Баварии» большая конкуренция — это все же мировой гранд. Но нет ничего невозможного. Посмотрим, как сложатся обстоятельства.

— Это твоя главная цель на год?

— Для начала мне важно набрать оптимальную форму и вернуться на поле после травмы. У меня был перелом ноги, из-за чего пропустил около 4-5 месяцев. Сейчас тренируюсь индивидуально, занимаюсь с физиотерапевтом. Все мое лечение проходит на базе «Баварии». Нужно как можно скорее вернуться на поле и начать забивать голы.

А еще — получить российский паспорт. На данный момент у меня нет паспорта ни одного государства — только вид на жительство [в Германии]. Поэтому в этом году у меня стоит задача получить российское гражданство.

— Тебе 16, но нет паспорта. Как так получилось?

— У меня нет родителей. Маму я никогда не видел. Даже не знаю, жива ли она... А папа умер, когда мне было 8 лет. Когда не стало отца, его друг перевез меня в Германию, где я сначала жил в детском доме. Только последние годы я переехал в академию «Баварии». Из-за этого у меня нет гражданства ни одного государства.

В общем, там много бюрократических моментов, которые нужно решить. В 2025-м мы с агентом будем заниматься этим вопросом, чтобы получить паспорт РФ, – сказал Каишвили, родившийся в Назрани.