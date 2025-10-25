  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль
14

Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль

Бриан Мбемо лучше всех проявил себя в матче «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном».

Полузащитник манкунианцев отыграл матч 9-го тура АПЛ целиком и отметился двумя голами. Также на его счету две ключевые передачи, пять передач в зону ворот соперника и 4 успешные попытки дриблинга из 5. 

С оценкой 9.1 Мбемо стал лучшим игроком «МЮ» по Индексу ГОЛа*.

Вторым по этому показателю стал Каземиро. Хавбек «Юнайтед» забил сам и отдал голевую передачу, за что получил 8.4 по Индексу ГОЛа.

*ГОЛ – это новое футбольное приложение. Внутри собран весь футбол России, Европы и мира: календарь, live-статистика матчей, составы с ИИ-оценками, моментальные уведомления и многое другое!

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6393 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБриан Мбемо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКаземиро
logoБрайтон
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную
сегодня, 18:29
«МЮ» обыграл «Брайтон» – 4:2! Мбемо сделал дубль, у Каземиро гол и ассист Кунье
сегодня, 18:25
Мбемо забил «Ливерпулю» на 2-й минуте – это один из двух самых быстрых голов в истории матчей «МЮ» с «красными» в АПЛ и самый ранний на «Энфилде»
19 октября, 15:47
Главные новости
Криштиану Роналду: «Рад забить 950-й гол и помочь «Аль-Насру»! Всегда жажду большего!»
2 минуты назад
В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти после ВАР за фол ван Дейка на Уаттара на линии штрафной. Игор Тиаго забил
16 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» и «Кремонезе» сыграли вничью, «Ювентус» встретится с «Лацио» в воскресенье
19 минут назад
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет
20 минут назад
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 3:1 – Тиаго забил с пенальти! Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»
30 минут назад
Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
33 минуты назад
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
39 минут назад
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
47 минут назад
Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»
10 минут назад
Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»
13 минут назад
Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон
25 минут назад
Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»
53 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
57 минут назад
Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»
сегодня, 19:53
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Ошибся, главное – легче относиться к этому. Все поддержали меня. Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии»
сегодня, 19:30
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
сегодня, 19:13
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина обыграл «Тулузу», «Марсель» против «Ланса»
сегодня, 19:05Live
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 18:27