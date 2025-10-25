Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль
Бриан Мбемо лучше всех проявил себя в матче «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном».
Полузащитник манкунианцев отыграл матч 9-го тура АПЛ целиком и отметился двумя голами. Также на его счету две ключевые передачи, пять передач в зону ворот соперника и 4 успешные попытки дриблинга из 5.
С оценкой 9.1 Мбемо стал лучшим игроком «МЮ» по Индексу ГОЛа*.
Вторым по этому показателю стал Каземиро. Хавбек «Юнайтед» забил сам и отдал голевую передачу, за что получил 8.4 по Индексу ГОЛа.
*ГОЛ – это новое футбольное приложение. Внутри собран весь футбол России, Европы и мира: календарь, live-статистика матчей, составы с ИИ-оценками, моментальные уведомления и многое другое!
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6393 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости