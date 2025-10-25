Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль

Бриан Мбемо лучше всех проявил себя в матче «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном».

Полузащитник манкунианцев отыграл матч 9-го тура АПЛ целиком и отметился двумя голами. Также на его счету две ключевые передачи, пять передач в зону ворот соперника и 4 успешные попытки дриблинга из 5.

С оценкой 9.1 Мбемо стал лучшим игроком «МЮ» по Индексу ГОЛа *.

Вторым по этому показателю стал Каземиро. Хавбек «Юнайтед» забил сам и отдал голевую передачу, за что получил 8.4 по Индексу ГОЛа .

