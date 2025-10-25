У Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср» – португалец забил «Аль-Хазему»

Жоау Феликс в среднем забивает в каждом мачте за «Аль-Наср».

Португальский форвард открыл счет на 25-й минуте матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема » (1:0, перерыв).

Теперь на счету Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср » во всех турнирах. Также он отдал две результативные передачи.

Игрок перешел в саудовский клуб летом из «Челси». Его статистика – здесь .