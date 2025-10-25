У Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср» – португалец забил «Аль-Хазему»
Жоау Феликс в среднем забивает в каждом мачте за «Аль-Наср».
Португальский форвард открыл счет на 25-й минуте матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема» (1:0, перерыв).
Теперь на счету Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Также он отдал две результативные передачи.
Игрок перешел в саудовский клуб летом из «Челси». Его статистика – здесь.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6108 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости