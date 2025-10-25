Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную
У Бриана Мбемо результативные очки в трех матчах подряд за «МЮ».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» сделал дубль в ворота «Брайтона» в матче 9-го тура АПЛ (4:2).
В двух предыдущих матчах за клуб у Мбемо один гол и одна результативная передача.
С учетом выступлений за сборную Камеруна Бриан набрал 5 (4+1) баллов по «гол+пас» в 5 последних матчах.
Его статистика – здесь.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6101 голос
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости