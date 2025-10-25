Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную

У Бриана Мбемо результативные очки в трех матчах подряд за «МЮ».

Нападающий «Манчестер Юнайтед » сделал дубль в ворота «Брайтона » в матче 9-го тура АПЛ (4:2).

В двух предыдущих матчах за клуб у Мбемо один гол и одна результативная передача.

С учетом выступлений за сборную Камеруна Бриан набрал 5 (4+1) баллов по «гол+пас» в 5 последних матчах.

Его статистика – здесь .