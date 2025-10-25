«Это сильнейший «МЮ» за последнее время. Он хорошо организован, там невероятные игроки, и они наказали нас за ошибки». Уэлбек про 2:4 с манкунианцами
Дэнни Уэлбек впечатлен «Манчестер Юнайтед», которому «Брайтон» проиграл 2:4.
«Мы в какой-то мере опустошены. Мы доминировали в начале игры, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. Мы проявили характер в конце, но этого было недостаточно.
Это лучший «МЮ», с которым мы встречались за последнее время. Они играли очень организованно, там невероятные футболисты, и сегодня они наказали нас за ошибки», – сказал 34-летний нападающий «Брайтона».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6101 голос
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости