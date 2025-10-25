«Это сильнейший «МЮ» за последнее время. Он хорошо организован, там невероятные игроки, и они наказали нас за ошибки». Уэлбек про 2:4 с манкунианцами

Дэнни Уэлбек впечатлен «Манчестер Юнайтед», которому «Брайтон» проиграл 2:4.

«Мы в какой-то мере опустошены. Мы доминировали в начале игры, но глупые ошибки привели к пропущенным голам. Мы проявили характер в конце, но этого было недостаточно.

Это лучший «МЮ », с которым мы встречались за последнее время. Они играли очень организованно, там невероятные футболисты, и сегодня они наказали нас за ошибки», – сказал 34-летний нападающий «Брайтона ».