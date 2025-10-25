  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Уэлбека 7 голов в ворота «МЮ». Воспитанник «Юнайтед» не забивал столько ни одной команде
7

У Уэлбека 7 голов в ворота «МЮ». Воспитанник «Юнайтед» не забивал столько ни одной команде

Дэнни Уэлбэк забил 7-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» проиграл команде Рубена Аморима (2:4) в гостевом матче 9-го тура АПЛ

Воспитанник и бывший форвард «МЮ» Дэнни Уэлбек поразил ворота Сенне Ламменса на 74-й минуте. Он забил 7-й гол в матчах против бывшей команды во всех турнирах и 6-й в Премьер-лиге. 

Ни одной другой команде Уэлбэк не забивал столько голов за свою карьеру. 

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6092 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Squawka
logoДэнни Уэлбек
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБрайтон
logoСенне Ламменс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбемо набрал очки в трех матчах за «МЮ» подряд – дубль «Брайтону». У камерунца 4+1 в 5 последних матчах за клуб и сборную
52 минуты назад
«МЮ» обыграл «Брайтон» – 4:2! Мбемо сделал дубль, у Каземиро гол и ассист Кунье
56 минут назад
Кунья сделал первое результативное действие в «МЮ», забив «Брайтону». Форвард проводит 9-й матч за «Юнайтед»
сегодня, 17:13
Главные новости
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
8 минут назад
Мбемо с 9.1 по Индексу ГОЛа* стал лучшим в матче «МЮ» с «Брайтоном». Бриан сделал дубль
15 минут назад
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 1:0 – Уаттара забил на 5-й минуте! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Брайтон», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Челси» проиграл «Сандерленду»
55 минут назад
«Это сильнейший «МЮ» за последнее время. Он хорошо организован, там невероятные игроки, и они наказали нас за ошибки». Уэлбек про 2:4 с манкунианцами
24 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» в гостях у «Кремонезе», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
35 минут назадLive
Зоммер с 5.3 по Индексу ГОЛа* стал худшим игроком матча «Наполи» – «Интер». Замбо-Ангисса с оценкой 8.3 – лучший
36 минут назад
Челестини про 1:0 с «Крыльями»: «Такая победа идет за две. Чтобы выиграть такие матчи, надо проделать большую работу. Соперник оборонялся глубоко, хотя обычно высоко прессингует»
40 минут назад
Лещук о лучшей вратарской школе: «Не знаю. У «Краснодара» – Сафонов, Агкацев, у «Динамо» – Шунин, Лещук, Расулов. Динамовская лучше, можно сказать. Но по какому критерию судить?»
42 минуты назад
«МЮ» выиграл 3 матча АПЛ подряд впервые с февраля 2024 года
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Маротта после 1:3 от «Наполи»: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР»
1 минуту назад
Между Конте и Лаутаро возникла перепалка во 2-м тайме матча «Наполи» – «Интер». Тренера и футболиста разняли
5 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест», «Монако» Головина обыграл «Тулузу», «Марсель» против «Ланса»
16 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
54 минуты назад
Адиев после 0:1 с ЦСКА: «Крылья» подкосил ряд травм. Нам тяжело играть с такими соперниками, учитывая потери. Мы сконцентрированы на блокировке их сильных сторон»
28 минут назад
У Феликса 11 голов в 10 матчах за «Аль-Наср» – португалец забил «Аль-Хазему»
29 минут назад
Бруну провел 300 матчей за «МЮ». Хавбек выступает за клуб с 2020-го
41 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд одолела «Кельн» благодаря голу Байера на 96-й минуте – 1:0
48 минут назад
«Наполи» прервал 7-матчевую победную серию «Интера»
сегодня, 18:01
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
сегодня, 16:59