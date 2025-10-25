У Уэлбека 7 голов в ворота «МЮ». Воспитанник «Юнайтед» не забивал столько ни одной команде
Дэнни Уэлбэк забил 7-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед».
«Брайтон» проиграл команде Рубена Аморима (2:4) в гостевом матче 9-го тура АПЛ.
Воспитанник и бывший форвард «МЮ» Дэнни Уэлбек поразил ворота Сенне Ламменса на 74-й минуте. Он забил 7-й гол в матчах против бывшей команды во всех турнирах и 6-й в Премьер-лиге.
Ни одной другой команде Уэлбэк не забивал столько голов за свою карьеру.
