У Уэлбека 7 голов в ворота «МЮ». Воспитанник «Юнайтед» не забивал столько ни одной команде

Дэнни Уэлбэк забил 7-й гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон » проиграл команде Рубена Аморима (2:4) в гостевом матче 9-го тура АПЛ .

Воспитанник и бывший форвард «МЮ » Дэнни Уэлбек поразил ворота Сенне Ламменса на 74-й минуте. Он забил 7-й гол в матчах против бывшей команды во всех турнирах и 6-й в Премьер-лиге.

Ни одной другой команде Уэлбэк не забивал столько голов за свою карьеру.