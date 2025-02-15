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  • Гранат о «Динамо»: «Не спешит усиливать оборону, есть перекос в атаку. Надеюсь, что они и «Спартак» навяжут борьбу за чемпионство»
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Гранат о «Динамо»: «Не спешит усиливать оборону, есть перекос в атаку. Надеюсь, что они и «Спартак» навяжут борьбу за чемпионство»

Владимир Гранат пожелал «Динамо» и «Спартаку» побороться за чемпионство.

После 18 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 4-е место, красно-белые – 3-е.

«Хотелось бы, чтобы «Динамо» и «Спартак» смогли навязать соперникам борьбу за чемпионство. Особенно «Динамо», но «Спартак» более стабильно завершил первую часть чемпионата, и, мне кажется, он более стабильно начнет весеннюю часть сезона. 

У «Динамо» все‑таки есть перекос в атаку, и в команде не спешат усиливать линию обороны. Тем не менее хотелось бы, чтобы обе команды показывали яркий футбол и навязали «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство. Надеюсь на это», — сказал бывший защитник «Динамо» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВладимир Гранат
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logoпремьер-лига Россия
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